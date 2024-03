Lautaro: "Gran momento all'Inter, voglio far parte della storia del club"

PARLA IL TORO

"Cerco di dare tutto in campo, questo è il mio lavoro. Spero che continueremo questo cammino per regalare una grande gioia alla gente"

© Getty Images Dal ritiro dell'Argentina, Lautaro Martinez ha parlato del momento che sta vivendo all'Inter e anche della situazione in nazionale. "Sto vivendo un momento molto bello all'Inter - ha spiegato il Toro a TyC Sports -. La verità è che non immaginavo la mia carriera così, con questi momenti vista anche la storia che l'Inter ha con gli argentini". "E invece ho avuto questa possibilità e gioco all'Inter già da sei anni, e per me è molto importante essere presente nella storia di questo club e battere record - ha aggiunto -. Lavorando giorno dopo giorno spero che continueremo questo cammino per regalare una grande gioia alla gente che sin dal primo momento mi ha trattato in maniera incredibile. Cerco di dare tutto in campo, questo è il mio lavoro".

Vedi anche inter Stadio Inter, Antonello: "In attesa su San Siro ma sembra l'Everest: avanti con Rozzano"

Poi una bacchettata a Costacurta in relazione le critiche arrivate dopo l'eliminazione dall'Inter dalla Champions. "Credo che Costacurta abbia detto che non avrei giocato partite importanti e non è vero - ha spiegato l'attaccante nerazzurro -. Segnare un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club... quello non l'ha contato. Lo invito a rivedere quel gol. E non solo quello, ma moltissime partite...".

Quanto invece alla nazionale argentina e alla posizione di Scaloni, Lautaro ha le idee molto chiare. "Non sapevamo perché avesse detto una cosa del genere, ma con la tranquillità di chi lo conosce e di chi sa cosa ha formato, sappiamo che è uno che vuole sempre fare di più - ha precisato il capitano dell'Inter sulle dichiarazioni del ct dell'Albiceleste in merito al suo addio -. Quel messaggio ha fatto bene al gruppo".

Vedi anche inter Inter, esami per Sommer e De Vrij: fiducia per il portiere per l'Empoli, olandese ko

Infine grande disponibilità sulla possibile convocazione per le Olimpiadi. "Se Mascherano vorrà contare su di me sarò sempre a disposizione - ha concluso Lautaro -. Lavoro per indossare questa maglia. Essere in nazionale è un privilegio. Se Mascherano sta ascoltando, gli confermo che sono a disposizione. Poi non dipende da noi, ma faremo del nostro meglio".