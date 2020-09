Lady Nainggolan: "Grazie a chi in questo anno di m***a ha creduto in me! 

SU INSTAGRAM

Dopo aver annunciato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore la scorsa estate, Claudia Nainggolan, moglie del centrocampista dell'Inter, ha affrontato 12 mesi di dura lotta e di chemioterapia e a un anno di distanza dimostra tutta la sua grinta per sconfiggere il brutto male in un post su Instagram in cui dedica un ringraziamento speciale a due persone in particolare.

“Grazie, grazie e ancora grazie a chi in questo fantastico anno di m***a, tra una chemio e l’altra, ha creduto in me! A chi mi ha regalato momenti di puro svago ma soprattutto a chi mi ha insegnata a credere in me stessa! A te Alex che hai avuto la pazienza di insegnarmi a suonare anche quando le medicine mi stavano frullando il cervello e non mi ricordavo nemmeno cosa mi avessi spiegato 1 minuto prima. Grazie perché non è facile passare delle ore con una persona “malata” scontrosa e con 1000 pensieri x la testa. A te Alessandra, che mi hai presa che pesavo mezzo grammo e mi rompevo al primo colpo, mi hai resa più forte e non solo fisicamente.. E se c’e l’ho fatta, il merito è anche vostro! Siete dei grandi!!! auguro a tutti di affrontare la vita con la stessa forza che queste 2 persone speciali mi hanno tirato fuori!!!”.