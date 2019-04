La Curva Nord è contro Maurito: "Avanti con gli interisti, Icardi vattene!"

02/04/2019

Nuova puntata della tenelovela Icardi . I gruppi della Curva Nord hanno deciso infatti all'unanimità di non tollerare più il comportamento dell'attaccante , invitando il giocatore a lasciare il club senza mezzi termini. " Avanti con gli interisti, Icardi vattene! " è intitolato il duro comunicato degli ultrà nerazzurri. "Il valore squadra deve venire prima dei personalismi e dei protagonismi mediatici, pertanto la posizione della Nord è che Icardi non fa più parte dell'Inter e d'ora in poi verrà trattato di conseguenza", si legge nel testo.

Tra la Nord e Icardi, si sa, i rapporti non sono mai stati idilliaci. Ma questa volta lo strappo sembra davvero difficile da ricucire. In passato l'attaccante argentino e gli ultrà si erano già "scontrati" altre volte, con un continuo alti e bassi fatto di comunicati velenosi, richieste di chiarimenti e scuse. Il caso più eclatante che aveva fatto inferocire la Curva era stata la biografia di Maurito, poi i rapporti non si sono mai appianati del tutto, con un inasprimento della situazione negli ultimi mesi. A febbraio, infatti, gli ultrà si erano espressi apertamente contro il comportamento dell'ex capitano, chiedendo l'estromissione dei "mercenari dal club". Una richiesta che l'ultimo comunicato ribadisce con maggior forza. Ad onor del vero però va registrato anche il fatto che la Nord non rappresenta tutti i tifosi nerazzurri e che, dunque, la posizione del gruppo non coincide con quella di tutti i supporter nerazzurri. All'Inter il caso Icardi continua a tener banco. Anche in Curva.

IL COMUNICATO DELLA NORD

AVANTI CON GLI INTERISTI, ICARDI VATTENE!!!





Dopo un confronto interno tutti i gruppi della Curva Nord hanno deciso all’unanimità che il comportamento del numero 9 nerazzurro non deve più esser tollerato.





La Nord ritiene che Icardi abbia dato prova di non possedere il carattere necessario non solo per ottenere una fascia di capitano ma neppure per poter costruire sulla sua figura un futuro per ottenere uno spogliatoio unito.





Con questo comunicato invitiamo la società Inter a prendere al più presto i necessari provvedimenti per allontanarlo da un gruppo che non pare minimamente intenzionato a condividere con lui il percorso immediato e futuro della squadra anche a rischio di compromettere il finale di stagione.





Ottenere una qualificazione in Champions senza un progetto che metta al centro il concetto di gruppo, di cui Icardi è evidente non potrà esser parte, significa solo mettere le basi per l’insuccesso futuro.





Per noi il valore squadra deve venire prima dei personalismi e dei protagonismi mediatici pertanto la posizione della Nord è che Icardi non fa più parte dell’Inter e d’ora in poi verrà trattato di conseguenza.





A GENOVA TUTTI UNITI PER COSTRUIRE UN FUTURO INSIEME E PORTARE NEL CUORE L’UNICA COSA CHE CONTA ... L’INTER !!!