Lazio, il bilancio al 30 giugno 2026 chiude in perdita di 10 milioni

Il consiglio di gestione della Lazio ha approvato il progetto di bilancio separato e consolidato relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2026 con una perdita netta di 10,04 milioni di euro, seppur in miglioramento rispetto ai 17,16 della stagione scorsa. Il giro di affari si attesta a 131,75 milioni, con un decremento rispetto allo stesso periodo di un anno fa di 11,74 milioni; una variazione dipesa dai mancati introiti legati alle competizioni Europee. Il valore della produzione, invece, è costituito da ricavi da gare (18,06 milioni), per 88,45 da diritti TV ed altre concessioni, per 17,82 da sponsorizzazioni, pubblicità e royalties, dalla gestione dei diritti dei calciatori per 200mila euro, dal merchandising per 1,99 milioni e da altri ricavi e proventi per una cifra di 5,22 milioni. I costi operativi, al netto di ammortamenti e accantonamenti, salgono a 140,59 milioni (+5,62 milioni), soprattutto per l'aumento dei costi del personale, cresciuti a 104,31 milioni per maggiori costi fissi dei calciatori e premi legati ai risultati sportivi. Sul fronte patrimoniale il patrimonio netto è positivo per 113,56 milioni, mentre l'indebitamento finanziario risulta negativo per 126,40 milioni, in peggioramento di 60,10 milioni rispetto a giugno 2025 per il maggiore ricorso a linee di finanziamento autoliquidanti.