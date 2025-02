L'Inter è l'ombra di se stessa: nei big match i nerazzurri si sgonfiano

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Citando Agata Christie, che con il Derby d'Italia contro la Juventus centra poco, si rende l'idea del periodo dell'Inter. Allargando un po' l'orizzonte possiamo dire dell'intera stagione. Se il pareggio in pieno recupero contro il derby aveva salvato l'apparenza, le due trasferte successive affrontate dai ragazzi di Simone Inzaghi hanno evidenziato un problema: se lo 0-3 di Firenze, bruttissimo per come è arrivato oltre che per la portata del risultato, poteva assumere i connotati della coincidenza, la sconfitta in casa della Juventus ha formato la cosiddetta prova. Quest'anno l'Inter negli scontri diretti paga qualcosa rispetto al passato e lontano dal Meazza, in questo momento, qualcosa non gira per il verso giusto. Ma cosa?