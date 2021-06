L'Inter e l'azionariato popolare: "Suning ci segue con interesse, in contatto con Valentino Rossi"

PARLA COTTARELLI

Cottarelli spiega l'iniziativa Interspac: "I primi risultati entro il 20-21 luglio"

"L'idea è nata due anni mezzo fa, vogliamo lavorare con la società, siamo ancora nella fase esplorativa e non nella fase della raccolta, mentre ancora da decidere il livello minimo delle cifre individuali" che dovrebbe essere tra i 500-700 euro. Carlo Cottarelli spiega ai microfoni di Radio Anch'io Sport l'iniziativa di azionariato popolare dell'Inter 'Interspac'. "Siamo in contatto anche con Valentino Rossi tramite il suo agente, spero che accetti".

"Tutti i tifosi possono rispondere al questionario - ha proseguito Cottarelli - In linea di principio i rendimenti ci possono essere, l'importante è capire che non si tratta di un investimento a fondo perduto e l'attuale società deve essere d'accordo. Stanno seguendo la cosa con interesse, ci vorranno alcune settimane per vedere i risultati, diciamo entro il 20-21 luglio. All'inizio è andata molto bene, ora vediamo".