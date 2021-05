L'incontro tra Conte e Zhang rimandato a dopo l'Udinese  

Ogni momento potrebbe essere quello giusto, ma pare che in casa Inter si voglia attendere la fine ufficiale della stagione per il programmato e attesissimo incontro tra Antonio Conte e il presidente Steven Zhang. Un faccia a faccia molto probabilmente decisivo per il futuro del tecnico nerazzurro, che chiede certezze di programmazione in vista della nuova stagione, quella in cui la Beneamata scenderà in campo con lo scudetto sul petto.