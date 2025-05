L'arbitro Guida AVAR di Inter-Lazio, dura reazione social: disse di non voler più arbitrare il Napoli perché non "sereno"

Il motivo è da ricercare nelle parole che lo stesso Guida, della sezione arbitrale di Torre Annunziata, qualche settimana fa aveva pronunciato annunciando la decisione di non voler più arbitrare a Napoli: "Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Vivo la città di Napoli e abito in provincia, è una scelta personale. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada o andare a fare la spesa".