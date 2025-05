Arbitri 37a giornata Serie A: Chiffi per Inter-Lazio, Parma-Napoli a Doveri

L'AIA ha ufficializzato i nominativi degli arbitri designati per dirigere le 10 partite di Serie A per la 37a giornata, la penultima di questo torneo. Sulla strada scudetto di Inter e Napoli, divise in campionato da un punto in favore degli azzurri, sono stati designati Chiffi - per il match di San Siro tra nerazzurri e Lazio - e Doveri, protagonista al Tardini per la sfida tra il Parma e gli uomini di Conte.