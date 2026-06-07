L'agente di Calhanoglu spaventa l'Inter: "Accordo con Safi se vince le elezioni al Fenerbahce"

Allarme Calhanoglu in casa Inter. Riecco le sirene turche intorno al centrocampista nerazzurro. Questa volta non dal Galatasaray. Dalla Turchia arriva infatti la notizia di un accordo di tre anni con opzione per un quarto anno tra il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi e Çalhanoglu, A confermarlo in qualche modo - anche se il nome di Calhanoglu in questo caso non viene fatto - è stato poi lo stesso agente del giocatore Gordon Stipic: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona - ha detto al giornalista turco Yagız Sabuncuoglu - Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente, abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vince le elezioni che si terranno questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base sul mio giocatore più importante".



Nei giorni scorsi i media turchi avevano diffuso la notizia secondo cui Calhanoglu sarebbe intenzionato a trasferirsi al Galatasaray per coronare il sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore, mostrandosi pronto a ridursi l'ingaggio da 6,5 a 5 milioni di euro pur di agevolare la chiusura dell'affare di mercato.