DALLA TURCHIA

L'agente di Calhanoglu spaventa l'Inter: "Accordo con Safi se vince le elezioni al Fenerbahce"

Tornano le sirene turche intorno al centrocampista nerazzurro: non solo Galatasaray

07 Giu 2026 - 09:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Allarme Calhanoglu in casa Inter. Riecco le sirene turche intorno al centrocampista nerazzurro. Questa volta non dal Galatasaray. Dalla Turchia arriva infatti la notizia di un accordo di tre anni con opzione per un quarto anno tra il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi e Çalhanoglu, A confermarlo in qualche modo - anche se il nome di Calhanoglu in questo caso non viene fatto - è stato poi lo stesso agente del giocatore Gordon Stipic: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona - ha detto al giornalista turco Yagız Sabuncuoglu - Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente, abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vince le elezioni che si terranno questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base sul mio giocatore più importante".

Nei giorni scorsi i media turchi avevano diffuso la notizia secondo cui Calhanoglu sarebbe intenzionato a trasferirsi al Galatasaray per coronare il sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore, mostrandosi pronto a ridursi l'ingaggio da 6,5 a 5 milioni di euro pur di agevolare la chiusura dell'affare di mercato.

Leggi anche

L'Inter progetta un centrocampo stellare con Jones e Koné. Stankovic può essere il sacrificio per il doppio colpo

videovideo
calhanoglu
inter
turchia

Ultimi video

02:15
Serie A, il calendario

Serie A, il calendario

00:07
DICH LUKAKU SU NAPOLI DICH

Lukaku: "Non parlo del Napoli, l'ho già fatto, sono in nazionale"

02:43

De Ketelaere tra Mondiale, Italia, Atalanta, Milan: "A Bergamo sono cresciuto, strano quel che succede alla Nazionale"

00:27
DICH DE KETELAERE su Milan DICH

De Ketelaere: "Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso"

02:50
DICH BALDINI su allenamenti DICH

Baldini: "Ora i ragazzi si allenano poco, se solo si allenassero come la Brignone..."

02:34
DICH BALDINI PRE GRECIA DICH

Baldini elogia Bartesaghi: "Chi è pronto per la Nazionale? Uno ce l'ho accanto"

00:36
DICH BARTESAGHI PRE GRECIA DICH

Bartesaghi: "Conoscevo Gigio solo da calciatore... grandissima persona"

00:22
DICH DOUVIKAS PRE ITALIA DICH

Douvikas sfida l'Italia: "Sarebbe sicuramente un piacere per me segnare a Donnarumma"

01:24
DICH PERINETTI DA PARMA 6/6 DICH

Perinetti: "Trasformo il dolore per la perdita di Manuela in un libro che sia un messaggio per gli altri"

01:09
DICH SUWARSO DA PARMA 6/6 DICH

Suwarso: "Per Nico Paz aspettiamo il Real, giocheremo la Champions al Sinigaglia"

02:07
Pisilli e la nuova Italia

Pisilli e la nuova Italia

01:47
Svilar, niente mondiale

Svilar, niente mondiale

01:19
Milan e nazionale

Milan e nazionale

02:04
Un Milan in ritardo

Un Milan in ritardo

02:01
Marotta e la nuova Inter

Marotta e la nuova Inter

02:15
Serie A, il calendario

Serie A, il calendario

I più visti di Inter

ITW ZIELINKSI "PRIME" SU INTER POST POLONIA-NIGERIA 04/06 SRV

Zielinski: "Io nel 'prime'? È andata bene. Dumfries al Real? Dispiace perché…"

DICH MAROTTA SU CHAMPIONS DICH

Marotta: "La Champions può essere un'ossessione"

Zielinski giura fedeltà e rilancia: "Il meglio deve ancora venire. Palestra è forte, Lewa lo vedrei bene in Italia "

DICH MAROTTA SU LAUTARO DICH

Marotta: "Lautaro? Continua e spontanea, i compagni lo hanno scelto"

DICH MAROTTA SU CHIVU DICH

Marotta: "Con Chivu volontà di proseguire questo percorso, mai stati problemi"

DICH MAROTTA SU PIO ESPOSITO DICH

Marotta: "Pio Esposito grande motivo di orgoglio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:40
Calcio a 7, l'Italia in finale della Nations League: sfida alla Repubblica Ceca
totti
10:17
Totti punge Yıldız: "I veri numeri 10 sono altri"
Maldini
09:26
Maldini-Fenerbahce, salta tutto? Il motivo della rabbia dell'ex Milan
09:04
Ancelotti e Roma in ansia per Wesley: infortunio, lacrime e Mondiali a rischio
23:43
Portogallo, Leao espulso per rissa: "Volevo solo proteggere il mio compagno di squadra"