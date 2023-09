Inter, può scoccare l'ora di Klaassen: pensato offensivo, sarà mezzala

l'occasione

Con l'infortunio di Frattesi si aprono le porte per un impiego dell'olandese, fin qui in campo solo 5 minuti: cosa può dare ai nerazzurri

L'Inter pronta a scoprire Davy Klaassen. Sin qui il centrocampista olandese, arrivato a sorpresa nelle ultime ore di mercato a parametro zero (aveva risolto il contratto con l'Ajax), ha giocato solo cinque minuti, messo in campo nella mischia finale del match contro il Sassuolo da Simone Inzaghi per cercare un lampo, una giocata. Che poi non sono arrivati ma sarebbe ingeneroso inquadrare il 30enne con soli 300 secondi giocati ecco perché, con l'infortunio di Davide Frattesi, sarà interessante quanto spazio gli darà il tecnico nerazzurro: tra Salernitana, Benfica e Bologna ci si aspetta un impiego più massiccio visto che è impensabile che Henrikh Mkhitaryan, uno di quelli che Inzaghi non toglierebbe mai, possa giocare altri 270 minuti senza risentirne dal punto di vista fisico.

Nelle idee di mercato della società, Klaassen era stata individuata come opportunità a costo zero per tamponare, almeno idealmente, la mancanza della famosa quinta punta: un giocatore più affidabile fisicamente di Stefano Sensi che potesse dare all'allenatore un'alternativa offensiva qualora servisse. E in questo momento il suo apporto servirebbe pure in avanti, visto che Lautaro Martinez sembra avere il fiatone, Alexis Sanchez non ha i 90' nelle gambe e Marko Arnautovic è infortunato. Dopotutto il classe 1993 nell'Ajax, unica squadra dove ha mostrato interamente le sue qualità (malino nelle esperienze con Everton e Werder Brema), è stato trequartista da gol più che da assist, nelle ultime tre stagioni in Olanda aveva segnato 38 reti.

Ma ora è più probabile che serva come mezzala - se poi l'andamento delle partite lo richiederà, potrebbe benissimo essere spostato in avanti, in appoggio alla punta -, ruolo con cui verrà osservato con particolare curiosità. Klaassen è più tecnico che fisico e non ha velocità da ritmi forsennati, ma dà il meglio quando deve trovare il varco negli spazi stretti: se Calhanoglu e Barella riuscissero a dargli adeguata copertura e protezione, potrebbe trovare spazi in cui gli esterni, ma anche uno come Marcus Thuram, possono infilarsi per attaccare l'area avversaria.

Sin qui non ha potuto far vedere la sua qualità, e infatti nel suo profilo Instagram non ci sono post in maglia Inter, ma la sua occasione potrebbe essere davvero arrivata. Un'opportunità per lui di dimostrare di saper giostrare calcio anche al di fuori dell'Eredivisie, una speranza per i nerazzurri di coinvolgere nel progetto un profilo importante, che alla lunga potrà essere molto utile a Inzaghi.

