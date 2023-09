Inter, si ferma anche Frattesi: niente Salernitana e Benfica

Brutta tegola per Simone Inzaghi in un periodo di impegni molto intensi per la sua Inter. Dopo aver perso Marko Arnautovic e aver così ridotto le rotazioni in attacco, il tecnico nerazzurro deve fare i conti ora anche con l'infortunio di Davide Frattesi, che si è fermato per un problema muscolare alla vigilia della trasferta sul campo della Salernitana che avrebbe dovuto giocare da titolare. Le condizioni del centrocampista, che da tempo convive con un problema al flessore della coscia destra, verranno monitorate quotidianamente ma l'ex Sassuolo dovrebbe tornare a disposizoine soltanto dopo la sosta e quindi oltre a quella coi campani saltare anche le sfide con Benfica in Champions e Bologna.