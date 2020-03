Juventus-Inter, si potrebbe giocare anche prima del 13 maggio

Porte chiuse, anzi no, rinviata. La sfida scudetto tra Juventus e Inter è stata posticipata per via dell'emergenza coronavirus dalla Lega Calcio al prossimo 13 maggio. Una data che preoccupa non poco le due squadre, che se dovessero andare avanti in Champions ed Europa League si ritroverebbero con un calendario davvero proibitivo a maggio (soprattutto l'Inter), ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport quella del 13 maggio è solo una data limite. La partita infatti potrebbe giocarsi anche prima.