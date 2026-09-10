Pepo, non sei solo: da Donnarumma a Karius, le papere Real possono dirti chi sei
La papera contro i Blancos al Bernabeu e poi i miracoli, il portiere nerazzurro è stato bravo a resettare subitodi Lorenzo Marrucci
Non c'è nessun percorso che non venga accompagnato da cadute ed errori, così Josep Martinez ha chiuso, sul suo profilo Instagram, il capitolo del flop del Bernabeu contro il Real Madrid. Black out da cui il portiere spagnolo si è ripreso subito, senza aspettare che finisse la partita, con parate da protagonista e grande personalità, sottolineata dallo stesso Chivu: "Non è semplice fare un errore del genere, ma a me quello che interessa è che gli è scivolato addosso, dopo ha fatto un a grande prestazione".
Carattere e responsabilità che Pepo si è preso senza tirarsi indietro, e forse il suo post Instagram day after è stato ispirato anche dal rimprovero costruttivo di Massimo Callegari arrivato durante l'edizione di SportMediaset di ieri: "Quello che non si può accettare è la superficialità in quel momento e la mancata interpretazione della situazione di gioco, della partita e del contesto al Bernabeu".
E forse dopo questo errore, il portiere dell'Inter eviterà certe leggerezze, come aveva fatto notare a Pressing Sandro Sabatini, dopo la partita di campionato con il Monza: "Secondo me il portiere fa un po' troppo il fenomeno con i piedi".
Eh, non è il caso di essere troppo severi però, anche perché Josep Martinez non è stato l'unico a sbagliare contro il Real, dall'errore di Donnarumma, anche lui al Bernabeu quattro anni fa, a quello clamoroso di Karius in finale di Champions League nel 2018: di mezzo c'era sempre il Real. Josep Martinez è stato bravo a resettare subito, consapevole che le cadute e gli errori, fanno parte del percorso...