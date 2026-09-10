Pepo, non sei solo: da Donnarumma a Karius, le papere Real possono dirti chi sei

Non c'è nessun percorso che non venga accompagnato da cadute ed errori, così Josep Martinez ha chiuso, sul suo profilo Instagram, il capitolo del flop del Bernabeu contro il Real Madrid. Black out da cui il portiere spagnolo si è ripreso subito, senza aspettare che finisse la partita, con parate da protagonista e grande personalità, sottolineata dallo stesso Chivu: "Non è semplice fare un errore del genere, ma a me quello che interessa è che gli è scivolato addosso, dopo ha fatto un a grande prestazione".