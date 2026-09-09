Inter, Pepo Martinez dopo la papera col Real: "Mi prendo la responsabilità, dagli errori si impara"

Pepo Martinez esce allo scoperto dopo la leggerezza costata carissima all'Inter nel match dell'Inter contro il Real Madrid al "Bernabeu". Contro i Blancos il portiere spagnolo è stato protagonista in negativo in occasione del gol del 2-0 degli uomini di Mourinho, ma si è poi fatto parzialmente perdonare con interventi degni di nota che hanno tenuto in partita i nerazzurri sino all'ultimo.
All'indomani del ko rimediato a Madrid, "Pepo" si è dunque affidato ai social per metterci la faccia: "Mi prendo la responsabilità del mio errore nel secondo gol, non possiamo concedere due reti in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non ti perdona gli errori."
"Non c'è nessun percorso che non venga accompagnato da cadute e da errori, tanto nel calcio come nella vita", ha continuato Martinez. "Riprendersi in un momento di difficoltà come quello di ieri ti costruisce una personalità forte che ti serve per difendere questi colori."
Per finire, il messaggio alla squadra dopo la grande performance offerta: "Siamo tutti dispiaciuti perché credo che la squadra ieri abbia fatto una grande prestazione e meritava portare qualcosa di positivo a Milano. Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda in avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza Inter."