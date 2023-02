Inter, Inzaghi: "Molto soddisfatto, massima fiducia in Lukaku"

qui inter

Il tecnico nerazzurro dopo l'Udinese: "Romelu migliora quotidianamente, per il Porto vedremo. Importante avere tanti ballottaggi"

© Getty Images Simone Inzaghi si gode la vittoria della sua Inter sull'Udinese: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - le sue parole a Sky -. L'Udinese è una squadra fisica che ti mette in grande difficoltà, ma noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con il solo neo del gol preso in uscita. Dovevamo stare un po' più in protezione in quell'occasione. Nel complesso sono molto soddisfatto, è una vittoria importante che ci fa andare avanti".

Il tecnico si è poi coccolato Romelu Lukaku, che grazie al rigore realizzato al 20' ha ritrovato il gol che in campionato gli mancava da agosto: "Abbiamo bisogno di tutti, chi è subentrato ha fatto un grandissimo lavoro, dovrebbero giocare tutti per l'impegno che ci mettono. Secondo me Romelu sta migliorando quotidianamente, abbiamo grandissima fiducia in lui, ci sta mettendo tanto impegno. Ha avuto qualche problema a Londra l'anno scorso, lo abbiamo riportato qui e ha avuto un infortunio. Se sta giocando da titolare è perché è in una buona condizione, anche se sicuramente può ancora migliorare".

Niente di deciso, però, per quanto riguarda la sfida Champions col Porto: "È importante avere diversi ballottaggi e poter scegliere, noi abbiamo fatto quattro mesi fino alla sosta con grandissime difficoltà da questo punto di vista. L'esperienza mi dice di aspettare, vedremo come stanno tutti nei prossimi giorni prima della partita. Si cerca di fare il meglio che si può, sempre per il bene dell'Inter".

Si è parlato anche della scelta di Handanovic al posto di Onana: "Samir avrebbe giocato anche prima, ma ha avuto qualche problema dopo il ritiro invernale. È un grande portiere che ci serve tantissimo anche per la sua esperienza e per far tirare il fiato a Onana che veniva da una serie lunghissima di partite".

Infine un commento su Lautaro, che è andato a segno nel finale dopo essersi divorato un gol clamoroso: "Avrebbe voluto segnare anche prima, lui ci mette sempre tutto quello che ha, è uno dei nostri leader e deve continuare così. È rientrato dal Mondiale in grandissima forma".