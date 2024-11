Il turnover di Inzaghi: ha due Inter e le mescola a suo piacimento

Storie di titolari e di "co-titolari", come il presidente Giuseppe Marotta ha definito i giocatori della rosa dell'Inter che trovano meno minutaggio. La partita di Verona ha lasciato in eredità tante belle risposte a Simone Inzaghi che, d'altronde, opera così da inizio stagione: turnover scientifico e mirato, sia quando è costretto dagli infortuni sia quando decide lucidamente di non fare differenze tra Serie A e Champions League dosando forze e motivazioni. Di ritorno dalla sosta, in un match delicato visto che si inseriva in una giornata che propone anche Milan-Juventus e Napoli-Roma con l'occasione di prendere punti su più rivali, ha tirato dritto scegliendo Carlos Augusto, appena tornato dall'infortunio, e Bisseck per motivi di rotazioni e Asllani-Correa per gli infortuni di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Togliendo Sommer e la questione fascia destra, dove Darmian e Dumfries (al momento comunque più in forma) se la giocano quasi sempre 50-50, sono quattro "co-titolari" su nove: arrotondando, parliamo di metà squadra.