Inter: Correa, adesso spiegaci dove avevi lasciato tutto questo talento

In un tempo, ma soprattutto nei primi ventidue minuti, Correa ha scritto un "manuale della perfetta seconda punta". Disponibile al lavoro per la collettività, puntuale nelle giocate, ha infilato consecutivamente: una traversa (8'), un gol (17') e un assist geniale per Thuram (22'). Poi, tanto per gradire, ha chiuso il primo tempo con un altro assist - di tacco - per il gol del 5-0 di Bisseck. In uno scampolo di partita ha partecipato a tre gol e mezzo, impresa che non gli era riuscita in tutta la sua esperienza francese (aggiungiamo anche un incrocio dei pali colpito allo scadere). A trent'anni compiuti e con un contratto che si avvia verso la scadenza naturale, ha mostrato un lato di sé che nessuno avrebbe mai immaginato, se non forse Simone Inzaghi quando aveva tanto insistito per farselo comprare tre anni e mezzo fa.