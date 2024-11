Inter: problema muscolare per Acerbi, la febbre ferma invece Lautaro

L'influenza ha cancellato ogni dubbio di formazione già in mattinata: Lautaro ha dovuto saltare il match con il Verona perché febbricitante. L'argentino ha fatto rientro a Milano per "curarsi" mettendo così nel mirino il rientro in Champions League martedì sera contro il Lipsia, partita quanto mai importante in chiave ottavi di finale. Non ci sono particolari preoccupazioni al riguardo, ma certo nulla può darsi per scontato. Per mister Inzaghi un problema è invece rappresentato dal probabilissimo forfait di Acerbi, costretto al cambio dopo una manciata di minuti al Bentegodi.