Inter, Inzaghi: "La finale era un sogno, ora è realtà. Fiero di questi ragazzi"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria nel derby di ritorno col Milan: "City o Real? Due delle migliori d'Europa, guarderò la partita con interesse..."

Simone Inzaghi non nasconde la gioia per la conquista della sua prima finale di Champions League dopo il trionfo nel doppio confronto col Milan in semifinale: "Nei prossimi giorni ci renderemo conto meglio di ciò che abbiamo fatto - le sue parole a SportMediaset -. Per noi era un sogno inizialmente, ma ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto un percorso straordinario. C'è tantissima soddisfazione e bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Sono fiero di tutto quello che hanno messo in campo: corsa, determinazione, aggressività, concentrazione... Sono stati bravissimi, abbiamo vinto quattro derby contro i campioni d'Italia, sono contento per i miei ragazzi, è giusto che si godano serate così".

Il tecnico preferisce non sbilanciarsi in vista dell'appuntamento del 10 giugno: "Nessuna promessa, ma ho sempre detto che l'impegno sarebbe stato massimo in tutte le competizioni. L'ultimo mese e mezzo è stato intensissimo, ma abbiamo raggiunto due finali e rimesso a posto il campionato".

A Istanbul ci sarà una tra Real Madrid e Manchester City ad attendere la sua Inter: "Sono due delle migliori squadre d'Europa, sappiamo le qualità che anno, sicuramente guarderò la partita con tantissimo interesse.

Infine, qualche sassolino da togliersi dalle scarpe: "So chi c'è sempre stato e chi non c'era nel momento del bisogno, so quello che è successo in questi mesi, ma ho la fortuna di avere uno staff meraviglioso che in questi 20 mesi mi hanno seguito per filo e per segno, è giusto che ci godiamo serate così tutti insieme. Abbiamo due finali e tre partite di campionato da giocarci. Io sono orgoglioso di essere in questa società, mi era stato chiesto di tornare agli ottavi di Champions, i ragazzi si sono superati. Siamo passati da scontri difficilissimi, nessuno ci ha regalato niente".