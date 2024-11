Fiorentina-Inter, Inzaghi: "Molto dipenderà dall'approccio, qualche assenza ma vogliamo fare una bella gara"

Simone Inzaghi attende la Fiorentina consapevole della difficoltà del match: "Sono reduci da sette vittorie consecutive, senza dubbio siamo di fronte a un avversario impegnativo. Abbiamo qualche defezione ma andremo a Firenze per fare una bella gara, molto dipenderà dal nostro approccio". L'Inter, come i viola, deve gestire bene le rotazioni a causa del doppio impegno europeo: "Sappiamo che sia noi che loro sono reduci dalle partite di coppa, ci vorrà una grande Inter. Le rotazioni non sono un limite anzi riusciamo a gestire bene tutti i giocatori".