Inter, assenze confermate: Acerbi e Carlos Augusto non partono per Firenze

Difesa a parte, con il recupero di Frattesi (destinato comunque alla panchina), la copertura negli altri reparti è totale. Buchanan assicura possibilità di alternanza sulle fasce, in mezzo Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Zielinski e Asllani si giocano tre posti su cinque, con i primi tre in vantaggio. Davanti confermati Lautaro e Thuram, con Correa pronto nuovamente a dare il proprio contributo, più fresco di Taremi - vista il riposo forzato in Champions - e più in forma di Arnautovic. Convocati da Inzaghi i due Primavera Aidoo e Calligaris, quest'ultimo chiamato in prima squadra visto il forfait del terzo portiere Di Gennaro.