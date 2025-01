Serie A: Venezia-Inter 0-1, riscatto nerazzurro dopo la Supercoppa

LE STATISTICHE

L’Inter ha infilato sei successi di fila in trasferta in Serie A con annesso ‘clean sheet’ per la prima volta nella sua storia.

Nelle ultime 13 giornate di campionato l’Inter raccolto 11 vittorie e due pareggi: 35 punti raccolti su 39 possibili.

L’Inter ha sempre vinto la prima partita dell’anno solare in campionato negli ultimi sei anni.

L’Inter ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato subendo soltanto un gol (20-1 il punteggio complessivo): era dal periodio tra gennaio e marzo 2024 (10 vittorie in quel caso) che non faceva così bene in Serie A.

Era da dicembre 2023 che l’Inter non collezionava quattro clean sheets consecutivi in Serie A.

Da inizio novembre ad oggi, solo il Monza (due) ha raccolto meno punti del Venezia in Serie A: appena sei in 10 giornate.

Sono 13 le reti segnate dai difensori dell’Inter in questo campionato, più del doppio rispetto a qualsiasi altra squadra.

Il Venezia ha subito gol in tutte le ultime 15 partite di campionato, è la striscia aperta senza clean sheets più lunga tra le squadre di questa Serie A.

Era dal 7 gennaio 2023 contro il Monza che Matteo Darmian non segnava un gol in trasferta in Serie A.

Secondo gol in questo campionato per Darmian dopo quello al Lecce: il difensore ha già eguagliato il bottino di reti registrato in tutta la scorsa Serie A.