Inzaghi e i retroscena sull'addio: energie, ciclo finito e patto sul mercato

Nel corso del meeting c'è stato spazio anche per battute e mezze promesse. Come per esempio quella che Inzaghi ha fatto ai suo ex dirigenti: niente assalti ai big nerazzurri con offerte monstre. Poi si è scherzato sulla possibilità di ritrovarsi e sfidarsi già al Mondiale per Club, al via nella notte del 14 giugno negli Usa (partite trasmesse in co-esclusiva sui canali Mediaset): Al Hilal e Inter potrebbero incrociarsi ai quarti di finale. Uno scenario complesso ma non impossibile.