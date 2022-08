Inzaghi: "Al vertice giocano tutte per vincere. Ho tante soluzioni in attacco"

INTER

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia dello scontro con lo Spezia: "Sarà una partita complicata, Gotti dà sempre un'impronta alle sue squadre"

Alla vigilia di Inter-Spezia, la prima di campionato dei nerazzurri a San Siro, Simone Inzaghi ha anticipato la partita con un tocca e fuga sui canali social del club. Il tecnico nerazzurro ha valutato la settimana d'allenamento successiva alla vittoria in extremis sul Lecce: "I ragazzi hanno affrontato la settimana bene. Abbiamo cercato di perfezionare i nostri automatismi, in più abbiamo recuperato D'Ambrosio".

Inzaghi è poi tornato sul sofferto successo al Via del Mare, che aveva messo in mostra la duttilità dell'assetto nerazzurro: "Dobbiamo avere tante soluzioni. Sabato abbiamo finito con 4 punte. Ho ottimi giocatori a disposizione". Le prime dieci partite di Serie A non hanno regalato nemmeno un pareggio e hanno visto tutte le "big" conquistare i tre punti: "E' un campionato molto combattuto sicuramente, tutte giocano per vincere", ha commentato Inzaghi. A San Siro i nerazzurri sono attesi dallo Spezia, squadra che il tecnico nerazzurro non vuole prendere sottogamba: "Sarà una partita complicata, lo Spezia è in salute e ha vinto bene sia in Coppa Italia che in campionato. Gotti è preparato e dà l'impronta a tutte le sue squadre", ha concluso il mister.