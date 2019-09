Inter, Zhang: "Vogliamo crescere anche con un nuovo San Siro"

LE PAROLE

"L'Inter sta crescendo e vuole migliorare ancora di più anche con un nuovo San Siro". Lo ha detto il presidente del club nerazzurro Steven Zhang durante il convegno 'Does Financial Fair Play Matter' all'Universita' Bocconi. "Una delle mie più grandi sfide da presidente è dover capire come funzionasse il FFP - ha proseguito - La direzione è quella giusta, ma con il nuovo FFP 2.0 chiediamo regole più flessibili".

"Oggi i club di calcio sono come aziende e si dovrebbe pensare al marketing, a come crescere, a raggiungere gli obiettivi. Mentre si parla in continuazione del FFP - ha proseguito Zhang - Prima di entrare nel calcio, Suning era una retail company, io non avevo mai visto una partita di calcio in vita mia. Ho perso un anno solo a capire come funzionasse questo sistema invece di iniziare a pensare come migliorare il club. Ma il calcio ormai è una industria così come tante altre attività in tutto il mondo. Sul FFP ci sono da fare diversi miglioramenti e in particolare proprio quando ci sono i cambi di proprietà. La direzione è quella giusta, ma con il nuovo FFP 2.0 chiediamo regole più flessibili", ha aggiunto.