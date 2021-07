Inter, Zhang Jindong si è dimesso dalla carica di presidente di Suning.com

Cambio al vertice di Suning.com: Zhang Jindong si è ufficialmente dimesso dal ruolo di presidente, come comunicato dai canali cinesi della società. Ren Jun, già membro del consiglio d'amministrazione dell'Inter, prenderà il suo posto ad interim, mentre Zhang Kangyang (il presidente nerazzurro Steven) è stato indicato dall'ormai ex numero uno come candidato amministratore delegato non indipendente. Gli altri in corsa sono Huang Mingduan, Xian Handi e Cao Qun.

