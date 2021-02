Inter, Zhang Jindong rischia di perdere il controllo di Suning

I SOCI VOGLIONO VENDERE

I soci della società intendono vendere il 20-25% ad acquirenti anonimi e il gruppo potrebbe perdere il controllo della società

Zhang Jindong rischia di cedere il controllo di Suning.com, tra i maggiori rivenditori in Cina di elettronica e altri beni di consumo. La società, le cui azioni sono state oggi sospese alla Borsa di Shenzhen, ha riferito che i soci intendono vendere il 20-25% ad acquirenti anonimi per raccogliere liquidità, in base a quanto detto dal fondatore Zhang Jindong e dalla società madre Suning Appliance Group in possesso, rispettivamente, del 20,96% e del 19,88%. Nell'azionariato c'e' poi il colosso dell'e-commerce Alibaba col 19,99%, parte di una partnership strategica firmata nel 2015. Il gruppo Suning possiede l'Inter.

L'azienda cinese ha comunicato che il 20-25% del capitale sarà trasferito con un cambio del controllo che oggi per poco più del 50% fa capo alla famiglia Zhang. L'esigenza del gruppo Suning, come dimostrato anche con la cessione in vista del FC Jiangsu ad un acquirente che si impegni a farsi carico dei debiti, è di liquidità che possa arrivare con una fusione o un aumento di capitale.

In attesa di comunicazioni dalla società del presidente dell'Inter, che potrebbero arrivare durante la notte italiana, il titolo Suning è stato sospeso alla Borsa di Shenzhen. Al momento circolano solo delle ipotesi sul futuro della società, tra l'ingresso dello Stato nel capitale il passaggio del controllo ad Alibaba di Jack Ma.