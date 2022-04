Inter, Zhang: "Grande lavoro della squadra e del tecnico, ora concentrati sul finale di stagione"

Una domenica dedicata alla Formula 1 quella del presidente dell'Inter Steven Zhang dopo un sabato sera di gioia per la bella vittoria sulla Roma. Il numero uno nerazzurro è a Imola per assistere al GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di F1. "Ieri è stata una giornata fantastica - ha detto a Sky Sport - La squadra e l'allenatore hanno fatto un ottimo lavoro in questa stagione. Adesso dobbiamo solo caricarci per il finale, chiudere gli occhi e restare concentrati: nelle prossime settimane ogni giorno è importante e dobbiamo proseguire su questa strada. Lo scudetto? Adesso non diciamo la parola, siamo concentrati e pensiamo a vincere la prossima gara con il Bologna".

Getty Images