Inter, una vittoria per allontanare i fantasmi dello Stadium: Chivu si gode l'intesa Pio-Thuram

Il francese si è preso la copertina per la doppietta, e non potrebbe essere altrimenti, ma in una serata in cui si è scelto di puntare molto sulla vecchia guardia è brillata anche la giovane stella di Pio Esposito. L'attaccante azzurro è stato lanciato da titolare nel torneo più importante e non ha tremato neanche un secondo: ha lavorato bene di sponda, ha messo il fisico quando serviva e ha dialogato con i compagni come un veterano. Con Thuram l'intesa è stata già buona, a tratti ottima. Non una cosa da poco per un ragazzo in gruppo da tre mesi. Con un Pio così Lautaro può permettersi di recuperare con calma dagli acciacchi, qualcosa che l'anno scorso non era affatto scontato.