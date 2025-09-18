Logo SportMediaset
Mondiali U20, gli Azzurri convocati da Nunziata

18 Set 2025 - 13:04
La Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, si prepara al Mondiale di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 21 calciatori: cinque nati nel 2005 (Amey, Corradi, Okoro, Sardo e Seghetti), sette nel 2006 (Berretta, Fellipe Jack, Konate, Mannini, Riccio, Romano e Siviero), otto nel 2007 (Cama, Emanuel Benjamín, Idele, Iddrissou, Liberali, Mosconi, Nunziante e Sala) e uno nel 2008 (Natali). La squadra si radunerà domenica 21 settembre a Roma e partirà martedì 23 settembre alla volta di Santiago.

Di seguito l'elenco dei convocati: Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino); Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Andrea Natali (AZ Alkmaar); Centrocampisti: Alessandro Berretta (Giana Erminio), Mattia Mannini (Juve Stabia), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Jacopo Sardo (Monza); Attaccanti: Jamal Iddrissou (Inter), Ismael Konate (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus), Marco Romano (Genoa). 

L'Italia, che giocherà le tre partite del girone allo stadio 'Elías Figueroa Brander' di Valparaíso, esordirà domenica 28 settembre (ore 17 locali/22 italiane) contro l'Australia, per poi affrontare Cuba mercoledì 1° ottobre (ore 17 locali/22 italiane) e l'Argentina sabato 4 ottobre (ore 20 locali/1 italiane del giorno successivo). Si qualificheranno agli ottavi di finale, in programma dal 7 al 10 ottobre, le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi, più le quattro migliori terze, mentre i quarti sono fissati dall'11 al 13 ottobre. Le semifinali sono previste il 15 e il 16 ottobre, la finale per il 3° posto sabato 18 ottobre e la finale per domenica 19 ottobre (ore 20 locali/1 italiane del giorno seguente).

Per la Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, si tratta della nona partecipazione (1977, 1981, 1987, 2005, 2009, 2017, 2019, 2023 e 2025), la quarta consecutiva (2017, 2019, 2023 e 2025). Il miglior piazzamento della storia azzurra nella competizione è il secondo posto di due anni fa, conquistato proprio dal tecnico Carmine Nunziata, che si arrese per 1-0 contro l'Uruguay in finale allo stadio 'Ciudad de La Plata' (11 giugno 2023).

