Calcio

Fiorentina, buone notizie verso il Como: Kean e Gudmundsson ci saranno

18 Set 2025 - 15:36

Arrivano buone notizie per la Fiorentina in vista della partita di campionato in programma domenica alle 18 contro il Como. L'allarme per Moise Kean sarebbe infatti rientrato: l'attaccante, dopo l'influenza che lo aveva colpito nella giornata di ieri, si è presentato regolarmente alla seduta di allenamento e sarà quindi a disposizione di mister Pioli. Anche Gudmundsson sembra essersi ripreso dal problema rimediato in nazionale e che lo aveva tenuto ai box contro il Napoli. L'islandese è tornato a pieno regime, non è da escludere per lui una partenza da titolare. 

