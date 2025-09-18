Roma, Wesley non si allena: problemi di stomaco

Manca sempre meno al derby della Capitale, snodo già fondamentale in questo inizio di stagione di Roma e Lazio. I giallorossi oggi sono scesi in campo per preparare la sfida di domenica alle 12,30 e a saltare subito all'occhio è stata l'assenza di Wesley: secondo quanto riportato da Filippo Biafora del Tempo, l'esterno brasiliano non si sarebbe allenato per problemi gastrointestinali. Un problema che non dovrebbe impedire all'ex Flamengo di occupare regolarmente il suo posto sulla destra nella sfida con i biancocelesti.