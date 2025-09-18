Il Botafogo si fa rimontare tre gol, tifosi contro Ancelotti Jr: "Fategli il test del dna"

È un periodo difficile per Davide Ancelotti, che al Botafogo sta vivendo la sua prima esperienza da capo allenatore dopo aver lasciato in estate il Real Madrid con papà Carlo. Il figlio d'arte, infatti, è finito nel mirino dei tifosi dopo che la squadra, quinta nel Brasilerao a -14 punti dal Flamengo, si è fatta rimontare da 3-0 a 3-3 dal Mirassol. "Ancelotti vattene", "Fategli il test del dna" alcuni degli sfoghi sui social. Il proprietario del club brasiliano, John Textor, ha rinnovato la fiducia al giovane allenatore, che per il momento non rischia il posto. Nelle 16 partite sotto la guida di Ancelotti Jr, il Botafogo ha ottenuto 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.