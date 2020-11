Inter, Zhang: "Conte è il nostro leader. Poste le basi per anni di successi"

LA POSIZIONE

Antonio Conte è il leader dell'Inter e l'area tecnica ha posto le basi solide per una nuova era di vittorie della società nerazzurra. Dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, il presidente dell'Inter Steven Zhang è tornato a fare sentire la sua voce a margine dell'assemblea degli azionisti. "In Conte abbiamo indentificato le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente e in uno scenario di grande contrazione economica, si consolida il progetto di crescita dell'Inter. L'obiettivo è vincere sul campo, ma con la scorsa stagione abbiamo posto le basi per farlo".

"Si è consolidato il progetto di crescita dell'Inter, basato sulla creazione di un marchio globale e su una visione innovativa del business che vede nelle nuove generazioni il target di riferimento primario. Il nostro impegno per il futuro è sempre rivolto a garantire sostenibilità aziendale e crescita della performance sportiva - ha continuato Zhang -. Il fatturato è rimasto stabile rispetto all'anno precedente e questo risultato è prova dell'efficacia della visione globale e della strategia del club. L'Area Sportiva, guidata dal Ceo Giuseppe Marotta, ha ottenuto risultati molto positivi nel corso della passata stagione. La vittoria sul campo è l'obiettivo per cui l'Inter deve sempre lottare, per il club e per i suoi straordinari tifosi. Siamo sicuri che la stagione scorsa ha posto le basi su cui possiamo costruire il successo del club e assicurare un grande futuro a noi e a tutta la famiglia nerazzurra".

"Sono state poste basi solide che, nel tempo, ci consentiranno di tornare alla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo" ha commentato l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, durante l'assemblea dei soci. "In un contesto di grande incertezza, l'Inter ha intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato, siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa. Abbiamo valorizzato giovani talenti che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale del club".