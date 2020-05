Inter, Werner 'saluta' la Germania: "No Bayern, preferisco un altro campionato"

INTER

Se Lautaro se ne andrà, ma sottolineiamo il se perché al di là di quanto scrivono in Spagna l'Inter non fa sconti al Barcellona e i blaugrana non hanno la disponibilità di pagare cash la clausola rescissoria di 111 milioni, il possibile erede prescelto del Toro è l'attaccante tedesco del Lipsia Timo Werner. La punta classe 1996, legato al club sassone sino al 2023, è però fortemente corteggiato dal Liverpool, un interesse chiaramente manifestato dai Reds e sostanzialmente ricambiato dal giocatore che, per ora, si è limitato a scartare una sola ipotesi, quella del Bayern. Insomma, se lascerà il Lipsia sarà per un campionato diverso dalla Bundesliga: "Preferirei andare all'estero piuttosto che trasferirmi in Baviera" ha dichiarato al Bild. "Affrontare una nuova sfida in un altro campionato mi piacerebbe di più rispetto ad un cambiamento all'interno della Bundesliga. E, naturalmente, sarà importante anche il fatto che l'apprezzamento nei miei confronti sia massimo. Ecco perché a suo tempo decisi di approdare all'RB Lipsia e per questo motivo per il mio prossimo passo sceglierò quella piazza dove proverò la stessa sensazione".

Della situazione di Werner ha parlato anche Oliver Mintzlaff, direttore sportivo del Lipsia, ha parlato ai microfoni di Sport1 delle difficoltà del club nel caso in cui la Bundesliga dovesse terminare qui. L’argomento si incrocia con il mercato e il destino dell'attaccante: “Se non riusciamo a giocare fino alla fine del campionato, non possiamo assolutamente fare i conti con nuovi trasferimenti. Dobbiamo vendere prima di acquistare, ma venderemo in misura limitata. Abbiamo una buona squadra. Conosciamo i termini dei contratti dei nostri giocatori e personalmente li conosco molto bene, soprattutto quelli dei nostri migliori calciatori. Non vogliamo cedere i migliori al di sotto del loro valore. Non prendiamo in considerazione l’ipotesi che i nostri calciatori lascino il club gratuitamente. È il caso di Timo Werner e sarà lo stesso di Upamecano. Ho in mente gli aspetti economici “.