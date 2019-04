Inter, Wanda Nara: "Se Spalletti rimane 100 anni, Icardi ne rimarrà 150"

29/04/2019

Icardi resterà all' Inter : conferma dopo conferma, Wanda Nara lancia un avviso ai naviganti, sia ai tifosi che alla società. "Mauro resta , ha fatto una scelta" le parole della moglie-agente a Tiki Taka , supportate anche da una battuta sulla scia della dichiarazione di Spalletti che si vedrebbe in nerazzurro anche per 100 anni : "Mauro ha detto che rimarrà 150 anni : è più giovane e quindi rimarrà di più".

Si passa poi alla partita contro la Juventus: "Non sapevo avrebbe giocato Icardi, non sono amica di Spalletti come Cassano (preludio al seguente botta e risposta, ndr). Mi è piaciuto come ha giocato, ha giocato anche per la squadra, sta facendo quello che gli dicono: è uno che ascolta e segue le consegne che gli vengono date".



Infine, risposta piccata a Cassano che la provoca ("Suning allo Jiangsu fa correre Ramires attorno al campo, occhio che lo fanno anche con Icardi"): "Mauro rimane, è una sua scelta. Ha fatto 150 gol e deve tagliare l'erba?".