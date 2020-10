Inter, Vidal suona la carica: “L’importante è come si finisce”

Il giorno dopo la sconfitta nel derby l’amarezza in casa Inter è ancora forte, ma a scuotere i suoi compagni ci pensa Arturo Vidal, che mentre Ibra si autocelebra sui social, affida il suo pensiero alla propria pagina ufficiale Twitter: "Non è così che si inizia, ma (è importante, ndr) come si finisce! Forza Inter! Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!" ha scritto il cileno suonando la carica in vista della sfida al Borussia Mönchengladbach in Champions League di mercoledì sera.