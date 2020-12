Inter, Vidal ricompatta il gruppo: "A tutta tutta per lo scudetto"

SU INSTAGRAM

Finiti anche i gironi di Europa League, l'Italia festeggia il passaggio del turno di sei squadre tre anni dopo l'ultima volta: tutte qualificate, ad eccezione dell'Inter, che è arrivata ultima nel proprio girone e ha detto addio all'Europa per questa stagione. Un risultato quasi storico per l'Italia, che fece meglio soltanto nel 2008-09, quando ci fu l'ultimo 'en plein': Inter, Roma e Juventus si qualificarono agli ottavi di Champions; la Fiorentina invece scese in Coppa UEFA, dove ritrovò Milan, Sampdoria e Udinese. Il poker in Champions, raggiunto soltanto una volta da quando il torneo è a 32 squadre, manca invece dal 2002-03.

Una grande delusione aver mancato gli ottavi per la squadra di Conte, anche se la prematura eliminazione dalla massima competizione continentale per club vorrà inevitabilmente dire poter concentrare tutte le proprie forze sul campionato e la Coppa Italia. I nerazzurri avranno meno impegni rispetto alle dirette concorrenti nella corsa al titolo e questo è un fattore che spesso Conte è riuscito a sfruttare al meglio in passato (prima con la Juventus e poi col Chelsea).

Obiettivo scudetto e Inter "costretta" a vincere per raddrizzare la stagione quindi. Lo sa bene Arturo Vidal, che suona la carica attraverso il proprio profilo Instagram e spinge i compagni a dare tutto per lo titolo: “É molto triste vedere persa un’occasione unica per qualificarci agli ottavi di finale della Champions, ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo scudetto…”, ha scritto il cileno.

Gli fa eco il presidente Zhang, che dalal Cina ha fatto sentire la sua voce confermando indirettamente Antonio Conte, finito nel mirino della critica dopo l'eliminazione per mano dello Shakhtar: “Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Dobbiamo continuare a farlo ora. Il nostro obiettivo non cambia: lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme”.

LA CURVA NORD: "AMORE INCONDIZIONATO"

“L’eliminazione dalla Champions League brucia. Fa male, malissimo. Questo sia chiaro. Nuovamente l’Inter non è riuscita a raggiungere quello che il suo blasone imporrebbe d’ufficio. Ma non prendiamoci per il culo. Non era questo l’obiettivo. I conti facciamoli alla fine. Quindi consigliamo a tutti gli interisti di finirla con la triste consuetudine di inutili piagnistei. Concentriamoci piuttosto sulla reale dimensione di questa Inter. Pensiamo al campionato. Pensiamo positivo. Diamo fiducia alla squadra ed alla società. Questo è il nostro compito. Siamo tifosi, non siamo opinionisti. NOI SIAMO INCONDIZIONATO AMORE. Fine. Poi tireremo, giustamente, le somme. Avanti Interisti. Avanti Curva Nord".

