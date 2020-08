Inter verso il Siviglia, Conte: "Vincere per scrivere la storia. Futuro? Mi vivo la finale"

Un passo per tornare a scrivere la storia dell'Inter in Europa. Antonio Conte si appresta a guidare i nerazzurri nella finale di Europa League contro il Siviglia: "Io penso al club e ai calciatori, vogliamo giocare al massimo questo tipo di partite - ha commentato alla vigilia -. E' il quarto anno che partecipo a competizioni europee e ho fatto tutti gli step, ora mi gioco la finale e penso che farlo in quattro anni sia bello. Ci tengo, ma più per il club e i tifosi che per me, perché sono 10 anni che non si giocano una competizione in maniera così importante". L'Inter arriva in grande forma alla sfida col Siviglia: "Stiamo lavorando bene da inizio anno, ma ci vuole tempo affinché le nozioni vengano immagazzinate dai giocatori. Il gruppo è migliorato tanto, ma è merito dei giocatori che ha sempre lavorato bene e ora ha più coraggio nel proporre certe cose. Siviglia? Forse c'è meno esperienza rispetto a loro e per questo li vedo leggermente favoriti, ma abbiamo grande entusiasmo e mi aspetto che la mia Inter sia determinata a prendere questa occasione. C'è solo un modo per scrivere la storia di un club: vincere".