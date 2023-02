Inter, verso il derby con fiducia: Inzaghi ha un Lukaku in più

L'ANALISI

Il successo sull’Atalanta porta i nerazzurri in semifinale per quarta volta consecutiva e carica l’ambiente in vista della stracittadina di domenica sera



La quarta semifinale di Coppa Italia consecutiva e un altro trofeo nel mirino. La vittoria dell’Inter sull’Atalanta a San Siro carica tutto l'ambiente e manda un chiaro messaggio al Milan in vista del derby di domenica sera. Inzaghi in una sera ha ritrovato la proverbiale solidità difensiva che sfodera sempre nei big match e può sorridere per il recupero di Lukaku: "Mi è piaciuto molto. Più passava il tempo e meglio andava" ha detto il tecnico, lasciando aperta una possibilità a una maglia da titolare per la sfida ai rossoneri.

Ma al di là della condizione del belga, che di certo è in miglioramento ma non è ancora sfavillante, il tecnico nerazzurro può essere soddisfatto e fiducioso per la condizione generale della squadra, che sembra finalmente ottimale dopo la lunga sosta.

L'Atalanta arrivava a Milano in grande forma, ma contro il muro nerazzurro è stata raramente pericolosa e nella notte della tiepida contestazione del pubblico del Meazza a Milan Skriniar è una grande notizia per il tecnico nerazzurro, che si gode il grande momento di Matteo Darmian e che probabilmente riproporrà il terzetto composto oltre al match winner da De Vrij e Acerbi anche contro il Milan.

Con i rossoneri è sempre una partita speciale per Calhanoglu, tra i migliori in campo contro la squadra di Gasperini e ormai padrone del centrocampo in assenza di Brozovic. Domenica sera la regia toccherà ancora al turco, mentre sulla sinistra dovrebbe rivedersi Dimarco visto che Gosens non ha convinto neanche contro i suoi ex compagni.

Davanti invece il grande dubbio: Lukaku sì o Lukaku no? Inzaghi ha tutto il resto della settimana per pensarci.

