Inter: il Psg non rilancia, Skriniar resta fino a giugno ma contro l'Atalanta resta fuori

INTER

Da Parigi non hanno alzato l'offerta per avere subito il difensore slovacco. In Coppa Italia neanche panchina

© Getty Images Milan Skriniar resta un giocatore dell'Inter fino a giugno, quando scadrà il suo contratto. E continuerà a vestire la maglia nerazzurra ma senza la fascia di capitano al braccio. Ma non ci sarà per la sfida di stasera a San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: i tifosi dovranno rimandare ad altra occasione la dura contestazione annunciata nei suoi confronti. Quegli stessi tifosi che sino a pochi giorni fa lo osannavano e veneravano considerandolo con un atto quasi di lesa maestà lo "Zanetti" del terzo decennio. Anche a Parigi avevano cominciato nelle ultime ore a dubitare sull'approdo immediato del giocatore al Psg, dopo aver dato invece quasi per scontato un accordo tra i due club. In mattinata L'Equipe scriveva che il Psg era pronto a presentare un'offerta di 15 milioni cash più altri 5 sotto forma di bonus e che la presenza in Italia di Nasser Al-Khelaifi avrebbe potuto far pensare a un esito positivo della trattativa. E invece niente rilancio e niente trattativa.

La questione riguardava anche - per l'Inter ovviamente - il dopo Skriniar. Va bene cedere l'ex capitano promessosi ad altri, ma chi al suo posto? Perché numericamente il gruppo avrebbe dovuto essere integrato, impossibile non farlo.

Tanti sondaggi (ci sono stati contatti anche con lo Stoccarda per Konstantinos Mavropanos, classe 1997 con un passato nell’Arsenal) ma altrettante porte chiuse. Compresa quella dell'Atalanta per Demiral. E ancora dalla Francia - fonte Equipe - l'Inter avrebbe tentato un tentativo in extremis per Benjamin Pavard con il Bayern Monaco. Richiesta respinta al mittente. Avanti assieme a Skriniar, fino a giugno. Come? Questo sarà il grande tema delle prossime settimane.