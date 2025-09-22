Inter, Esposito è l'antidoto al surreale silenzio di San Siro: così Pio ha già conquistato tutti

Numeri alla mano, per essere corretti, l'attaccante nerazzurro vanta infatti già una tacca pesante nella casella dei gol fatti: al Mondiale per Club ha messo la sua firma sul successo contro il River. Le statistiche, aggiornate dopo la doppia titolarità dell'ultima settimana tra Champions e campionato, dicono di 5 presenze in nerazzurro, 317 minuti giocati (99 in campionato, 90 in Europa, 128 al Mondiale), una rete e un assist. Ieri sera, con un poco più di precisione, freddezza e non ultimo fortuna, si sarebbero potute aggiornare diversamente: ma, come ad Amsterdam, Esposito il suo lo ha fatto e San Siro lo ha apprezzato. Attenzione, San Siro, uno stadio che ha "ghiacciato" giocatori esperti e affermati. Il ragazzo, però, "regge bene la pressione", come ha detto Chivu. Il tempo è dalla sua parte. E i tifosi interisti pure.