Inter, un derby che vale tanto: Sanchez  pronto ad affiancare Lukaku

QUI INTER

Una vittoria per conquistare la semifinale di Coppa Italia. Ma non solo. Il derby di domani sera per l'Inter vale molto di più: cercasi successo per riscattare la sconfitta di ottobre, ripartire dopo il pareggio e le polemiche arbitrali di Udine, mettere pressione al Milan anche in campionato, dove comanda con due lunghezze di vantaggio, in attesa dell'altra stracittadina del 21 febbraio. Occasione persa quella della Dacia Arena e l'Inter vuole trasformare subito la delusione per il mancato aggancio in vetta nel riscatto.

Antonio Conte ha bisogno di ritrovare la sua coppia d'attacco: Lukaku e Lautaro Martinez hanno segnato insieme 21 dei 45 gol dell'Inter (squadra più prolifica di Serie A davanti all'Atalanta con 44) ma il dato che salta all'occhio in questo momento è che non vanno in gol da quattro giornate (l'ultima volta risale al 3 gennaio contro il Crotone). Il tecnico nerazzurro potrebbe concedere un turno di riposo all'argentino e schierare dal 1' Alexis Sanchez al fianco di Big Rom.

Due cambi, forse tre. Ma niente turn-over massiccio. come poteva essere la prima idea. Il derby è sempre il derby. E poi l'Inter ha bisogno di riprendere subito in mano il filo dell'entusiasmo e di bissare la prova di forza mostrata nel big match contro la Juve. A trovare posto nell'undici di partenza potrebbe esserci anchedato per titolare negli ottavi contro la Fiorentina e poi costretto al forfait all'ultimo momento per un problema al polpaccio durante il riscaldamento, che a Udine è entrato al 25' della ripresa per Vidal. E contro il Milan andrebbe a prendere il posto proprio del cileno a centrocampo con Barella e Brozovic. Un altro candidato a giocare da subito èsulla fascia sinistra, con Hakimi confermato a destra. Davanti ad Handanovic solito terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni.