Inter, un anno di Zhang: "Ricavi raddoppiati, il futuro è splendido"

L'INTERVISTA

Esattamente un anno fa, il 26 ottobre del 2018, l'Inter iniziava la rivoluzione cinese e il suo presidente diventava Steven Zhang (il 21esimo della storia dei nerazzurri), che 365 giorni dopo si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per esprimere tutta la sua emozione per il traguardo raggiunto e sottolineare i progressi fatti dentro e fuori dal campo del club rilevato dall'azienda di famiglia oltre tre anni fa. Inter, Conte: "Agnelli? Guardiamo a noi stessi"

"Vorrei ringraziare tutti i nostri fan, che ci seguono sempre con meravigliosa passione. Vorrei anche ringraziare i nostri allenatori, i giocatori, tutto lo staff: i grandi passi in avanti di questi anni vengono dall’impegno di tutti loro" le parole di Zhang riportate nell'articolo a firma di Carlo Angioni. “Il nostro progetto è iniziato con l’acquisizione del club da parte di Suning nel giugno 2016, con l’obiettivo di portare l’Inter al top dell’industria dello sport mondiale e di costruire un club fondato sul principio della crescita finanziariamente sostenibile - ha spiegato il presidente nerazzurro - I ricavi dell’Inter sono oggi più del doppio di quelli dell’ultimo bilancio prima dell’arrivo di Suning, a sottolineare il successo del lavoro svolto finora. Stiamo camminando verso un futuro splendido che non avremmo potuto sognare prima".

"Guidare l’Inter significa assumersi la grande responsabilità di essere all’altezza della gloriosa storia di questo club e soddisfare la passione di milioni di fan in Italia e in tutto il mondo" ha aggiunto Zhang, che ha sottolineato anche che "il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro, per avere successo in campo ed essere sempre più innovativi, globali e vicini alle nuove generazioni fuori dal campo".

