Inter, ultrà in protesta sotto la sede per i biglietti finale Champions

Se qualcuno, nei palazzi del potere, si è posto l’obiettivo di eliminare per sempre gli Ultras dell’Inter per potersi appuntare una medaglia al petto, sappia che faremo di tutto per impedirglielo. Potranno reprimerci finché vorranno, ma non ci arrenderemo mai. Perché l’Inter è la nostra vita, e nessuno potrà mai fermare la nostra aggregazione. Non accettiamo di essere trattati come comparse in una storia che abbiamo contribuito a scrivere, settimana dopo settimana, chilometro dopo chilometro. Non chiediamo privilegi: chiediamo rispetto. A 7 giorni dalla semifinale, migliaia di tifosi sono esclusi dalle vergognose modalità di vendita dei tagliandi e nessuno entrerà allo stadio.La dignità vale più di qualsiasi finale. Oggi più che mai. L’appuntamento è per TUTTI alle 18 di lunedì 26 maggio sotto la sede dell’Inter in Viale della Liberazione. Facciamo sentire a questi signori tutto il nostro dissenso e dimostriamogli quanto è folle andarsi a giocare la partita più importante senza il dodicesimo uomo sugli spalti.