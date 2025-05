Inter, Tapiro d'oro a Inzaghi: "Rimango...perché voglio prendere il sesto"

Simone Inzaghi In auto è stato fermato da Valerio Staffelli di "Striscia la notizia" per la consegna del Tapiro d'Oro dopo il testa a testa Scudetto tra Inter e Napoli durato fino all'ultima giornata, che è andato a favore dei partenopei. Nelle anticipazioni del servizio integrale che andrà in onda nel corso della puntata di questa sera dalle 20.35 su Canale 5, il tecnico ha parlato del titolo tricolore sfumato, della finale di Champions League a Monaco di Baviera contro il PSG e ha scherzato sul suo futuro.