L'Inter verso la finale di Champions: tutte le info per i tifosi nerazzurri che andranno a Monaco

Per l'ingresso allo stadio, con apertura dei cancelli alle 17, andranno rispettate importanti indicazioni: Le borse di dimensioni superiori al formato A4 non saranno ammesse. Sarà consentito portare un piccolo power bank, non più grande dello smartphone per avere sempre in carica il cellulare su cui nell'apposita app Uefa Tickets sarà presente il biglietto della partita. Necessario avere un documento d'identità originale e in corso di validità, che potrebbe essere richiesto. Il club consiglia il passaporto, ma è accettata anche la carta d'identità se emessa da un paese dell'area Schengen. All'interno dello stadio non è consentito fumare, neanche sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco. Gli acquisti all'interno dello stadio saranno possibili solo con carte elettroniche, non possibili i pagamenti cash.