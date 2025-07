Da giovedì Napoli a Dimaro: stop alle auto in area ritiro

Da giovedì al 27 luglio il Napoli sarà in ritiro per il quattordicesimo anno a Dimaro, in Trentino. Con l'arrivo dei campioni d'Italia sarà interdetta la circolazione ai veicoli in tutta l'area che porta alla Ski.it arena che sarà dunque pedonalizzata. Lo ha deciso l'amministrazione comunale con "l'intento di trasformare gli undici giorni di presenza del club di mister Conte in una nuova opportunità imperdibile di vacanza, divertimento, tifo e relax". L'ordinanza prevede il collegamento pedonale tra il centro di Dimaro, l'area delle manifestazioni e il polo operativo del ritiro. Tutte le attività serali saranno convogliate nell'area posta dopo la chiesa con il duplice scopo di poter ospitare un maggior numero di tifosi e "garantire adeguate vie di fuga.