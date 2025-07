Genoa in ritiro a Moena, in Trentino anche Vicenza e Cittadella

Da oggi al 26 luglio il Genoa sarà a Moena, in Trentino, per il ritiro pre campionato. Venerdì e sabato sono invece le date in cui cominceranno a lavorare due squadre di serie C, il Trento e il Vicenza. Gli aquilotti suderanno a Masen di Giovo, in val di Cembra, fino al 30 luglio, mentre i biancorossi si fermeranno a Bedollo, sull'Altopiano di Piné, fino al 1 agosto. Il Cittadella, squadra padovana appena retrocessa dalla serie B, ha scelto ancora una volta l'Altopiano di Lavarone, dal 20 luglio al 3 agosto. La Virtus Verona, guidato da Luigi Fresco, presidente e allenatore della prima squadra dal lontano 1982, è ormai di casa a Mezzano, nel Primiero, che lo ospiterà dal 25 luglio al 6 agosto. La val di Sole è stata scelta per la preparazione estiva anche da tre squadre di serie A femminile, quali Roma, Como e Parma: le giallorosse saranno a Dimaro dal 29 luglio al 7 agosto, le lariane a Mezzana dal 28 luglio al 6 agosto, le emiliane a Ronzone dal 3 al 13 agosto.